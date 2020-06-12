شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن الأوضاع فى لبنان: ولعت ولو متأخرة.. مستقبل مظلم ومخيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب اللبناني راغب علامة، على الأوضاع السياسية حيث المظاهرات والمسيرات الغاضبة في لبنان احتجاجا على انهيار العملة الليرة والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، موضحا أن تلك المرة ليس كسابقتها، مضيفا أن الوضع لم يعد يحتمل وأن الطبقة السياسية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي.

وكتب الفنان راغب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر:"وِلْعِت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي، طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات!، الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن !مستقبل البلد مظلم ومخيف ، فات الأوان !!!".



راغب علامة عبر موقع تويتر

يشار إلى أنه اجتاحت اليوم مظاهرات ومسيرات غاضبة عددا كبيرا من المناطق اللبنانية، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات.

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وانفجر الشارع اللبناني بصورة مفاجئة مساء اليوم، على وقع الأنباء المتداولة منذ ظهر اليوم عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى قرابة 7 آلاف ليرة، بما يعني انهيار العملة الوطنية لنحو 4 أمثال سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي.

وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية وأوتوسترادات السفر الدولية الرابطة بين المحافظات باستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق المختلفة ومن بينها صناديق النفايات بعدما أضرموا النيران في ما تحتويه من قمامة، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية شوارع العاصمة بيروت ويردد مستقلوها الهتافات المناهضة للحكومة والسلطة السياسية.