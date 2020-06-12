شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تساؤلات جمهوره عن أغنية عقد قرانه.. محمد الشرنوبى: "هتنزل خلال أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب محمد الشرنوبى، أن الأغنية التى أدائها أثناء عقد قرانه، صنعت خصيصا لشريكة حياتها راندا رياض، موضحا أنه سيطرحها لجمهوره خلال أيام.

وكتب المطرب محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع تويتر:" عشان الناس اللي بتسأل على الأغنية اللي غنتها في كتب الكتاب.. دي أغنية كنت عاملها مفاجأة لراندا وهتنزل في خلال أيام إن شاء الله اللي عاوز يسمعها".



محمد الشرنوبى عبر حسابه بموقع تويتر

يشار أن الفنان محمد الشرنوبى عقد قرانه أمس على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط والتزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الاجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الازمة الراهنة.

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وكانت راندا رياض، قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، اثناء تواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.