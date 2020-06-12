شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إثارة الجدل بسبب صورة.. هنيدى: لو شايف الخالة نوسة فأنت عندك قدرات خارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد هنيدى، على الجدل المثار عبر موقع تويتر حول صورة اختلف المغردون حول ما يظهر من خلالها بين طفل أو فستان، حتى يرى البعض أن من اصحاب الاختيار الأول يمكنهم رؤية الأشياء الخارقة.

الفنان محمد هنيدى، نشرت صورة أخرى، تظهر فيها الخالة نوسة، أحد الشخصيات أفلامه، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "الصورة دي منتشرة من أيام..لو مش شايف شيء فأنت إنسان عادي.. لو شايف الخالة نوسة فانت عندك قدرات ميتافيزيقية خارقة وعندك قريب بتاع بليلة ماتعرفهوش شغال في البرازيل هيموت وهتورث منه ملايين الدولارات".

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محمد هنيدى عبر موقع تويتر

وأثارت صورة جدلا على موقع تويتر، حيث حيرت المتابعين، حيث يرى البعض أن هناك طفلا في النافدة والبعض الأخر يرى أن هناك فستان، إلا أن الأغلبية ترى الأخيار الأول هو الصحيح، وأشار البعض أن من يرى الاختيار الأول يمكنهم رؤية الأشياء الخارقة.







من جانب آخر، يباشر المخرج شريف عرفة التحضيرات النهائية والأخيرة لفيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى ومعاينة الديكورات والاستوديوهات، استعداداً لانطلاق التصوير الفترة المقبلة، حيث يقوم بتسكين جميع الأدوار لكل شخصية فى الوقت الحالى، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا، وتعقيم أماكن التصوير بشكل دائم.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد 3 سنوات ، حيث قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.