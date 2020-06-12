فيديو .. شرنوبي اتجوز يا بنات.. الفنان احتفل بعقد قرانه على راندا رياض فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب محمد الشرنوبي بعقد قرانه على رندا رياض، وسط أجواء عائلية محدودة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضح "الشرنوبى" أن الحفل اقتصر فقط على وجود الأسرتين، وأقيم فى حديقة المنزل، وسط إجراءات احترازية.
فى هذا الفيديو، نستعرض معا، تفاصيل عقد القران، وقصة الحب القصيرة التى جمعت بينهما.
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