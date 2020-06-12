شكرا لقرائتكم خبر عن فين أيامك.. حسن الرداد يشتاق لليالى الصيف بصورة على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان حسن الرداد صورة له على البحر من موسم الصيف الماضى وعلق عليها: "فين أيامك" معلنا اشتياقه لليالى الصيف، فى ظل فرض حظر التجول تلك الأيام بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الفنان حسن الرداد، قد أنه لا يملك أى حساب على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، مشيرًا إلى أن هناك أحد الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته، حيث قام الرداد بنشر "سكرين" من حساب مزيف باسمه على تيك توك، وعلق عبر حسابه على "فيس بوك"، "الأكونت ده مزيف وأنا ماعنديش أكونت على تيك توك، وغير مسئول عن ما يكتبه هذا الشخص المنتحل"، حيث يتضمن هذا الحساب أكثر من 135 ألف متابع، يعتقد أن هذا الحساب هو الحساب الرسمى لحسن الرداد على تيك توك.

ويستعد الفنان حسن الرداد لاستئناف تصوير فيلم "توأم روحي" خلال الفترة المقبلة وتحديدًا مطلع شهر يوليو المقبل، بعد انتهائه من مسلسل "شاهد عيان". الذى عرض رمضان الماضى.