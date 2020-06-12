شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رحيل محمود مسعود.. ابن البلد والموظف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان القدير محمود مسعود، عن عالمنا، اليوم، الخميس، عن عمر ناهز 68 عاما، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية. ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الفنان الراحل، الذي توفي داخل أحد مستشفيات وسط القاهرة.

وفى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل حياة الفنان الراحل محمود مسعود، وأهم الأعمال الفنية التى شارك فيها.