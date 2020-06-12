شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور لهما.. شيرين عبد الوهاب تغنى لـ حسام حبيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة شيرين عبد الوهاب، فيديو لها بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، في سهرة غنائية داخل منزلهما، أثناء غنائهما لأغنيتهما الشهيرة "كل ما أغنى"، كأحدث ظهور للنجمة بعد شائعتى انفصالهما وإصابتها بفيروس كورونا، ليثبت هذا الفيديو بأن شيرين تتمتع بصحة جيدة ولم تصب بأى أذى كما أنها لم تنفصل عن زوجها المطرب حسام حبيب كما أشيع مؤخرًا.

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وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، سخرت من الشائعة التي انتشرت مؤخرصا، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، ما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب أحمد سعد، بصورة نشرتها عبر حسابها على تويتر وهى في أحضان زوجها وعلقت قائلة، "زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق".

وقالت شيرين عبد الوهاب في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بأنها تتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليها أية أعراض أو إنها أجرت أي مسحات لاكتشاف فيروس كورونا المستجد كما أشيع، مؤكدة، هذا الكلام غير صحيح تماما وإنها مجرد شائعات مغرضة، ولا تعلم مصدرها.

كما ترددت شائعات تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلي المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها، إلا أن نتيجة المسحة الأولى جاءت إيجابية وهو ما جعل شيرين وأسرتها تشعر بالخوف من هذا الفيروس اللعين لتطلب أسرتها القيام بعمل مسحة ثانية وهي المسحة التي جاءت نتيجتها سلبية وهي ما جعل شيرين واسرتها يشعرون بالارتياح، إلا أنه وحتى تتأكد شيرين من الأمر قامت بعمل مسحة ثالثة لتكون هي الفيصل ولكن لا تزال نتيجة المسحة لم تظهر بعد.