شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات حاربن كورونا بسهام كيوبيد.. آخرهن نيلى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى زمن كرونا لا صوت يعلو فوق الإصابة بهذا الفيروس وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الجميع يتحدثون يحذرون يخافون يرفعون أصواتهم بالدعاء إلى الله أن يخلصنا ويحمينا من هذا الوباء اللعين، لكن البعض داخل الوسط الفنى كان لهم رأى آخر وكيوبيد الحب شغلهم عن ذلك الفيروس، وقرروا الارتباط في زمن الكورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

أول من أعلن عن إصابته بسهام كيوبيد الحب كانت غادة عبد الرازق التى أعلنت خلال شهر رمضان الماضي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، عن زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، على أن يتم الاحتفال بهذا الحدث بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وكانت تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا.

Advertisements

وفى السياق ذاته أعلنت ياسمين عبد العزيز عن ارتباطها بالنجم احمد العوضى و أظهرت حالة من الحب والرومانسية لزوجها أحمد العوضى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب عبر صفحتها ومرفقة صورة العوضى قائلة: my hero بجانب "قلب أحمر" تعبيراً عن امتنانها وقصة الحب التي جمعتهما سوياً.

أيضا النجمة ياسمين صبرى فبعد أن انتهت من تصوير مسلسلها "فرصة تانية " تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

أما النجمة نيلى كريم آخر من أعلنت عن إصابة سهام كيوبيد لقلبها حيث إنها احتفلت بخطوبتها فى جو عائلى للغاية على رجل الأعمال عمر إسلام، بحضور مقتصر للأسرتين على أحد الشواطئ، وبعيدا عن التجمعات لمراعاة الإجراءات الإحترازية التي توصى بها وزارة الصحة، لمواجهة تفشى فيروس كورونا.