شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تراقب الأخبار العالمية كفيلم خيالى: النهايات سعيدة ماعم تزبط معي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة السورية كندة علوش، أنها تتابع الأخبار والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حيث انتشار فيروس كورونا، مثل الأفلام الخيالية حتى لا تتأثر بها، ولكن لم تستطيع تخيل نهاية سعيدة حتى الآن.

وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر:"علمت حالي في ظل الأخبار القاسية أو الظروف الصعبة اللي مرينا وعم نمر فيها إني أراقب اللي عم يصير من ورا لوح زجاج كإني عم شوف فيلم خيالي عشان ما أنهار أو اكتئب أو أسمح للأحداث الخارجية تدمرني".



كندة علوش

Advertisements

وأضافت:"بس المشكلة أنو هالفيلم ماكان يخلص وإني مهما حاولت اتخيل نهايات سعيدة لها لفيلم ماعم تزبط معي".

عبرت النجمة السورية كندة علوش، عن حبها الشديد لمصر بالتضرع للدعاء لها لحمايتها من الفتن والأوبئة ومرور هذه الفترة العصيبة من تفشي فيروس كورونا في العالم بسلام، وتوجهت كندة علوش بالدعاء على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "يا رب تحمي بلدي الثاني الغالي مصر بيتي وحياتي.. وتحمي شعب مصر الغالي وكل البلاد والشعوب العربية من كل الشرور من الفتن والفقر والمرض و يا رب تعدي هالفترة العصيبة على خير".

وكان آخر ظهور لكندة علوش فى الدراما كان كضيفة شرف في حلقة واحدة من مسلسل "واكلينها والعة – سبع صنايع" مع مى سليم وشريف رمزى وإخراج تغريد العصفوري ومادى بادير، أما آخر أعمالها هو فيلم "الأصليين" عام 2017 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى.