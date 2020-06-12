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اشتباه فى كورونا.. مدير أعمال تامر عاشور يعلن عن مرضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن نابليون مدير أعمال المطرب تامر عاشور، باشتباه في اصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا، الحمد لله على كل شيء.. بقالى 3 أيام تعبان جدا.

 

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وتابع: ظهرت عليا أعراض متوسطة، سخونية "درجة الحرارة وصلت النهاردة 39"، بتنزل وتطلع في حدود نص درجة" نار بجد في راسى"، وبدأ نظرى احس بضعف وقئ واسهال وتكسير في الجسم.

 

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وأضاف، تواصلت مع وزارة الصحة النهاردة الصبح وتم توجيهى الى مستشفى الشيخ زايد المركزى، بعد عمل التحاليل والاشاعات، قررت الدكتورة حجر منزلى لمدة 14 يوما مع صرف الادوية والمتابعة، وفى حالة حدوث اى مضاعفات في الجهاز التنفسي يتم التوجه للمستشفى فورا لعمل اشعة مقطعية على الصدر.

 

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وأختتم قائلا: الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله محنة وهتعدى عليا على خير، ربنا يستر وماتحصلش مضاعفات. ادعولى يارب ما تشوفوا وجع ولا شر.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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