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شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى كورونا.. مدير أعمال تامر عاشور يعلن عن مرضه والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: ظهرت عليا أعراض متوسطة، سخونية "درجة الحرارة وصلت النهاردة 39"، بتنزل وتطلع في حدود نص درجة" نار بجد في راسى"، وبدأ نظرى احس بضعف وقئ واسهال وتكسير في الجسم.
وأضاف، تواصلت مع وزارة الصحة النهاردة الصبح وتم توجيهى الى مستشفى الشيخ زايد المركزى، بعد عمل التحاليل والاشاعات، قررت الدكتورة حجر منزلى لمدة 14 يوما مع صرف الادوية والمتابعة، وفى حالة حدوث اى مضاعفات في الجهاز التنفسي يتم التوجه للمستشفى فورا لعمل اشعة مقطعية على الصدر.
وأختتم قائلا: الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله محنة وهتعدى عليا على خير، ربنا يستر وماتحصلش مضاعفات. ادعولى يارب ما تشوفوا وجع ولا شر.
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