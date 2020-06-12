شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تشكر محسن جابر لاستجابته بمنع إذاعة أغنية أحمد سعد وحسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هانى شاكر، في بيان لها، الشكر للمنتج الغنائى الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربى، على استجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية بعد أن تم منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والذى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح من النقابة، كما ان الاخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الامر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

وتهيب النقابة أيضا بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وايضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.

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وكان المطرب أحمد سعد أعلن تأجيل إصدار أغنيته الجديدة "١٠٠حساب" التى يشاركه فيها الغناء حسن شاكوش، وذلك بعد أن هددت نقابة المهن الموسيقية شاكوش باللجوء إلى القضاء في حالة طرح الأغنية، وقال سعد إنه قام بالاتصال بنقيب الموسيقيين هاني شاكر وقال له هذه لوائح وقوانين ولن يتنازل عنها، لذلك اتخذ قرار التأجيل حتي لايكون ضد قرارت النقابة واحتراما لهيبتها لحين إنهاء مشكلة شاكوش معهم.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى.