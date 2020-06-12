شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تشوق جمهورها لحفلها الغنائى من الأهرامات: معادنا بكرة.. جاهزين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت المطربة آمال ماهر جمهورها لحفلها الغنائي بدون جمهور من سفح الأهرامات، المقرر إقامته غدا الجمعة، ومن المتوقع أن تقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغنياتها الجديدة والقديمة ويتم نقله عبر الانترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية.

ونشرت الفنانة آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مساء اليوم صورة لها، معلقة عليها :"معادنا بكرة.. انتم جاهزين".

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يذكر أن الفنانة آمال طرحت أغنية "اللى قادرة" وهى الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية مشاهدات عالية، ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفنى منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة فى عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب فى العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمى "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفل غنائى كامل العدد فى عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركى آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعى الفنانة.