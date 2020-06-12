شكرا لقرائتكم خبر عن حملة سخرية من "إسلام المرج" بعد تصدره التريند ليومين متتاليين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين ليلة وضحاها استيقظ شعب تويتر، أمس الأربعاء، على تريند غريب، بعد أن تصدر أحد المهرجانات بعنوان "إسلام المرج" التريند واستمر لليوم الخميس، ليتصدر تويتر لليوم الثانى على التوالى، وبالاستماع إلى الأغنية تكاد لا تفهم شيئا، إذ لا تحتوى سوى على جملة "إسلام المرج".
وأخذ عدد من رواد تويتر يسخرون من الأغنية بعدد من الكوميكس بالإضافة إلى تركيبها على أشهر المشاهد الكوميدية لعدد من الأفلام، متسائلين بعد أن انتهوا من سماع الأغنية، من هو إسلام المرج ؟!
وتنوعت التعليقات الساخرة من الأغنية إذ كتبت مغردة: "صديقة ليا انفصلت عن خطيبها بعد قصة 8 سنين، قاعد أنا وهى واتنين صُحابنا فقالت جُملة قوية جداً، قالت "إسلام المرج" وقامت ماشية وحقيقى الموضوع مُرعب"، وتساءل آخر: "جماعة إيه موضوع إسلام المرج دا"، وكتب ثالث: ما تنطق يابنى أنت وهو ماله إسلام المرج".
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