شكرا لقرائتكم خبر عن حملة سخرية من "إسلام المرج" بعد تصدره التريند ليومين متتاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين ليلة وضحاها استيقظ شعب تويتر، أمس الأربعاء، على تريند غريب، ‏بعد أن تصدر أحد المهرجانات بعنوان "إسلام المرج" التريند واستمر لليوم ‏الخميس، ليتصدر تويتر لليوم الثانى على التوالى، وبالاستماع إلى ‏الأغنية تكاد لا تفهم شيئا، إذ لا تحتوى سوى على جملة "إسلام المرج". ‏

وأخذ عدد من رواد تويتر يسخرون من الأغنية بعدد من الكوميكس ‏بالإضافة إلى تركيبها على أشهر المشاهد الكوميدية لعدد من الأفلام، ‏متسائلين بعد أن انتهوا من سماع الأغنية، من هو إسلام المرج ؟!‏

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وتنوعت التعليقات الساخرة من الأغنية إذ كتبت مغردة: "صديقة ليا ‏انفصلت عن خطيبها بعد قصة 8 سنين، قاعد أنا وهى واتنين صُحابنا ‏فقالت جُملة قوية جداً، قالت "إسلام المرج" وقامت ماشية وحقيقى ‏الموضوع مُرعب"، وتساءل آخر: "جماعة إيه موضوع إسلام المرج دا"، ‏وكتب ثالث: ما تنطق يابنى أنت وهو ماله إسلام المرج".‏