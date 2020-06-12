شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان Lollapalooza بسبب فيروس كورونا.. وإقامته فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القائمون على مهرجان " Lollapalooza " الذي كان من المقرر إقامته من الفترة 30 يوليو وحتي 2 أغسطس في شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكيةانه تم الغاؤه هذا العام بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم ، و جاء هذا القرار بعد سلسلة من التكهنات تشير أن القائمين علي المهرجان سيقومون بتأجيل موعده .



لوجو المهرجان

ويؤكد المنظمون إن صحة وسلامة المعجبين والفنانين والشركاء والموظفين والمجتمع هي السبب الحقيقي للإلغاء ، و ذلك حسب موقع " نويز " ، حيث كانت الولايات المتحدة هي مركز لفيروس كورونا ، و سجلت ولاية إلينوي 129،212 حالة إصابة بـ COVID-19 وأكثر من 6000 حالة وفاة ، ولا تزال الولاية تضيف حوالي 900 حالة جديدة في اليوم.

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ومن المقرر أن يقام مهرجان Lollapalooza في عام 2021 بكامل قوته و سيضم كالعادة مجموعة من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم .