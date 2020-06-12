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شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تقدم أولى بطولاتها فى الدراما على طريق دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة شيماء سيف أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ويحمل اسم مؤقت "بالقوة"، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى أحد المواسم المقبلة.
ومن المقرر تقديم "بالقوة" على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3"، من خلال ثلاثة قصص كل واحدة من 15 حلقة على أن يكتب القصة الأولى السيناريست أحمدى محمدى والثانية السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، وتم الاستقرار على المخرج وليد الحلفاوى لتولى مهمة إخراج العمل.
شيماء سيف
وتعتمد قصص المسلسل على الطابع الكوميدى ويقوم بالبطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين، على أن تتم الاستعانة بعدد من ضيوف الشرف فى كل قصة ويجرى الاستقرار على الأسماء وترشيحهم قبل بدء التصوير.
وفى سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.
الفنانة شيماء سيف
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