شكرا لقرائتكم خبر عن ألبس واتشبرق.. آسر ياسين: أهلا بالويك اند فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع استمرار فترة الحجر الصحي والحظر المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، حرض الفنان آسر ياسين على مشاركة متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقا عليها :" أهلا بالويكاند في البيت.. ألبس واتشبرق".

وكان الفنان آسر ياسين، قد علق على حادث نصب على غرار قصة مسلسل 100 وش، الذى عرض في شهر رمضان الماضى، حيث وعد صاحب مكتبة عددا من الطلاب القيام بالأبحاث بدلاً منهم بمقابل مادى، إلا أنهم عند ذهابهم إليه في الموعد المحدد تفاجأوا بإغلاق المكتبة وفراره.

الفنان آسر ياسين، علق على إحدى المنشورات حول الحادث، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "نصاب ضحك علي طلاب عايزة تغش.. الطالب اللي هيعمل محضر هيترفد خلي بالكم".

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فيما علق جمهور الفنان آسر ياسين، على الحادث حيث قال أحدهم: "روح فتحي بتاع زمان ظهرت من جديد بعد ما الفلوس بتاعه النصباية خلصت"، وقالت إيمان: "تلاقيك أنت وسكر صحاب المكتبة وماجي عاملة ليكم"، وعلق آخر: "اوعي تكونوا ورا النصباية دي يا نجومية".

أحداث "بـ100 وش"، كانت محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.