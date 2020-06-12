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شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ينشر صور بناته مرة أخرى: لو حد تعدّى حدوده.. هاخد الإجراء القانونى ضده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة ابنتيه فريدة وكاميليا مرة أخرى، بعد حذفها أمس بسبب التعليقات المسيئة، موضحا أنه سيتخذ إجراء قانونى فى حال تكرار ذلك.
وكتب الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع انستجرام:" أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي ( الصغيرين ) ولقيت تعليقات من ناس سافلة و مريضة .. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها ".
شريف منير عبر انستجرام
وأضاف: "لكن أنا نزّلتها تاني لان شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه و ما أنشُرش إيه ..وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني.. لو تعدّى حدوده.. هتاخد الإجراء القانوني ضده.. اللي بيوصل للسجن أحياناً".
يشار إلى النجم شريف منير عبر عن استيائه الشديد من التعليقات والتنمر علي صورة بناته فريدة وكاميليا التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ليضطر لحذفها، قائلا : الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. وقليلى الرباية .. وجرحوا بناتى وجرحونى .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا .. حسبنا الله ونعم الوكيل".
وكان نشر الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، مساء اليوم، معلقا عليها: "فريدة شريف منير.. اللى قاعدة .. كاميليا شريف منير.. اللى نايمة .. تصوير: كاميليا شريف منير".
على صعيد آخر، تحدث شريف منير عن شخصية "عبد الله" في مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذى عرض في موسم شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً، بإحدى البرامج التليفزيونية والهجوم الذى تعرض له من التعليقات بسبب مراد السويفى، موضحاً أن شخصية عبد الله أنانية ومغرورة ودائماً يرى نفسه مخرج قوى جداً.
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