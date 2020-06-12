شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "اختراق 2" تستعد لاستكمال تصويره بعد عودة حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المخرج أحمد حسن لاستكمال تصوير باقى حلقات من مسلسل "اختراق 2" للفنان طلال السدر وأحمد عيد، بعد عودة حركة الطيران ليسافر أبطال العمل إلى السعودية استكمال المشاهد المتبقية هناك.

ويشارك فى بطولة العمل كل من طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيرى، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسى والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الأول لمسلسل اختراق العام الماضى الذى حقق نجاحا فى الخليج، حسبما أكد مؤلف محمود حمدان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعى الجديد "رابع جار"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، يشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.