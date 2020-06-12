شكرا لقرائتكم خبر عن ماتغيبش ثوانى.. وائل جسار وزوجته يتألقان فى أداء أغنيته الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المطرب وائل جسار، وزوجته ميراى مقدسى، فى أداء أغنيته الجديدة "ماتغيبش ثوانى"، حيث أطل الفنان اللبنانى وزوجته على الجمهور بمقطع فيديو عبر حسابهما على موقع "إنستجرام"، وهما يؤديان مقطع من الأغنية الجديدة التى طرحت أواخر شهر مايو الماضى.

طرح وائل جسار، فيديو كليب أغنية "ماتغيبش ثوانى"، فى شهر مايو الماضى، وذلك بعدما انتهى من تصويرها خلال شهر مارس 2020، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وإخراج فادى حداد، وتم تصوير الكليب فى لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وينقل وائل جسار، فى هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر أن تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوى اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.

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ويشار إلى أن المطرب اللبنانى وائل جسار يتعاون مع الموزع وسام عبد المنعم فى أغنيه جديدة تحمل اسم "بهية"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع الحالى على يوتيوب والقنوات الفضائية.

قدم وائل جسار مؤخرًا أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلى القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللى وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.