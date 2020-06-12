شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يستعيد ذكرياته بصورة مع محمود ياسين ومحمد سعد: المحترمين بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان سعد الصغير ذكرياته مع بعض نجوم الفن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه مع عدد من المشاهير من بينهم الفنان محمود ياسين والنجم محمد سعد.

وعلق الفنان سعد الصغير على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام"، مساء اليوم، قائلاً: "الأيام الجميلة، والناس المحترمين بجد، أيام ما كان والله الناس كلها بتحب بعض بجد وكلو واحد، يارب أكرمنا جميعا في اللي جاي واغفرلنا إن شاء الله.. إللي جاي أحسن".

وفي وقت السابق، وجه الفنان سعد الصغير رسالة تفاؤلية إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ناشرًا صورة له خلال إحياء إحدى الحفلات، قائلاً: "بإذن الله اللي جاي أحسن".

ونشر الفنان سعد الصغير صورة له خلال إحيائه إحدى الحفلات عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" معلقا عليها: "بإذن الله اللي جاي أحسن".

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كما شارك الفنان سعد الصغير صورة تجمعه مع الفنانة وردة الجزائرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مشيرا إلى مشاركته معها في مسلسل "آن الأوان".

وعلق الفنان سعد الصغير على الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية على انستجرام،"أيام الزمن الجميل والأيام الحلوة إلى بجد شرف ليا أن في يوم من الأيام اشتغلت في مسلسل آن الأوان مع الملكة وردة الفن الجميل".