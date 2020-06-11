عمرو واكد يعلن شفاءه ونجله من كورونا

أعلن الفنان المصري عمرو واكد، الخميس، شفاءه وابنه من فيروس كورونا المستجد.

وقال واكد على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "تم بحمد الله وبقدرته شفائي وابني من فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه سيتحدث قريبا عن إصابته بالفيروس، وكيف أكرمه الله بالشفاء، مضيفا: "اللهم لك الحمد والشكر ويا رب يشفي الجميع".



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ويشارك عمرو واكد في الجزء الثاني من مسلسل "رامي" الذي يعرض على شبكة "هولو" الأمريكية، وهو من بطولة الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي يوسف، وسبق أن فاز يوسف بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في "رامي".

ويدور مسلسل رامي "Ramy" حول شاب مسلم يعد من الجيل الأمريكى الأول لأبوين مصريين، يعيش فى ولاية نيوجيرسى المنقسمة سياسياً، ويعاني من أزمة هوية فى مجتمع يضم ثقافات متعددة.

ويقدم "Ramy" نظرة عن كثب للتحديات والصراعات التي يواجهها المسلمون بينهم وبين أنفسهم للانتماء إلى المجتمع والأسرة المختلفة بمبادئها عن المحيط، في إطار كوميدي.