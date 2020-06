تضامنا مع فلويد.. شبكات البث تحذف الإنتاجات "العنصرية"

حظرت عدد من شبكات البث الإلكتروني بعضا من عروضها التلفزيونية والسينمائية، على خلفية الصحوة التي تشهدها حركة "حياة ذوي البشرة السمراء مهمة Black Lives Matter".

ونشبت مظاهرات في جميع أنحاء العالم ضد العنصرية ودفاعًا عن حقوق ذوي البشرة السمراء بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.

مع حالة الزخم التي يشهدها العالم للتضامن معهم، قررت عدد من المحطات التلفزيونية سحب أعمالها التي تراها مسيئة لذوي البشرة السمراء، بحسب موقع "أي تي في" الأمريكي.

وأعلن صناع برنامج "SNL" الأمريكي عن سحبهم بعض الحلقات التي تضمنت تقليد السود، وعبروا في بيان عن أسفهم لما قاموا به في الماضي متابعين: "توقفنا عن القيام بمثل هذه الحلقات منذ زمن لأننا نعلم أن ما فعلناه خاطئ، ولن نكرره في المستقبل".

وحذفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أيضًا المسلسل الكوميدي Little Britain "بريطانيا الصغيرة"، وانضمت لها شبكة نتفليكس، لأنها ترى أن الزمن تغير عن توقيت طرح العمل عام 2003.



كان المسلسل قد واجه انتقادات قاسية مؤخرًا، بسبب قيام أبطاله بتلوين وجوههم سوداء للقيام ببعض المشاهد الكوميدية، الأمر الذي أثار استياء كثير من المشاهدين في الفترة الأخيرة.





وحظر عدد من القنوات البريطانية أيضًا مسلسل Come Fly With Me "تعال حلق معي"، بسبب تضمنه مشاهد يمثل فيها الأبطال شخصيات من أعراق مختلفة وأقليات باستخدام مساحيق تجميل.

وشوهد أبطال العمل بباروكة أفريقية للقيام بدور سيدة سمراء تدعى ديزري، وقام ممثل آخر بطلاء وجهه باللون الأسمر، وهو ما اعتذرت عنه قنوات العرض وقررت حظر عرضه مباشرة.

حذفت شبكة نتفليكس مسلسل The Mighty Boosh "ذا مايتي بوش"، والذي يدور حول الفرقة الكوميدية الشهيرة، بسبب استخدام مصطلح "وجه أسود" ضمن أحداثه.





وحظرت الشبكة أيضًا المسلسل الكوميدي The League of Gentlemen "عصبة السادة"، قبل موعد انتهاء عرضه بأسابيع معدودة، بسبب شخصية بابا لازارو، التي قام بها الممثل ريس شارسميث.

وتعرضت الشخصية لانتقادات حادة على مدار أعوام طويلة بسبب قيام الممثل بدهن وجهه باللون الأسود على مدار موسمين.

وحاول أبطال العمل الدفاع عن الشخصية قديمًا بلفت النظر إلى أن الممثل لم يلعب الشخصية، ولكنه لعب دور مهرج يقوم بصبغ وجهه باللون الأسود.

وحظرت شبكة "إتش بي أو ماكس" فيلم Gone With The Wind "ذهب مع الريح" بشكل مؤقت بسبب اتهامه بجعله فكرة العبودية رومانسية.

ويدور الفيلم الفائز بالأوسكار حول قصة رومانسية مضطربة خلال فترة الحرب الأهلية.

واضطرت شركة "بارامونت" للإنتاج السينمائي إلى إلغاء عرض المسلسل الواقعي الشهير Cops "شرطة" بعد 32 موسمًا، بسبب اتهامه بتمجيد عنف الشرطة.

بدأ عرض المسلسل عام 1989 وواجه كثير من الانتقادات بسبب تمجيده عنف الشرطة وانتفاعه من المشتبه فيهم.