بروس ويليس يتعاقد على 3 أفلام أكشن دفعة واحدة

تعاقد الممثل الأمريكي بروس ويليس مع شركة الإنتاج السينمائي"إيميت وفورلا Emmett/Furla Films" لإنتاج 3 أفلام جديدة دفعة واحدة.

وقدم "ويليس" ما يقرب من 17 فيلمًا بالتعاون مع الشركة الإنتاجية، التي أسسها راندال إيميت وجورج فورلا، ليستمر في العمل معهم مستقبلًا بقائمة أفلام جديدة.

وفقًا لموقع "كونتاكت ميوزيك" الأمريكي، يقوم ويليس بالتعاون مع الممثلة الأمريكية جايمي كينج على بطولة أولى أفلام السلسلة وهو Out of Death.

ويتناول الفيلم سيدة تشهد على قيام 4 مجرمين بجريمة قتل بمحض الصدفة، وتلجأ إلى أحد الحراس "ويليس" لمساعدتها.

الفيلم من إخراج مايك بيرنز، وتأليف بيل لورنس.

Advertisements

الفيلم الثاني سوف يكون Run of the Hitman، من تأليف ستيفن سايروس صيفر وبيلي جاي.

يتناول الفيلم سباق مجموعة مرتزقة منظمين ضد الزمن لإيقاف عناصر فاسدة من الحكومة تحاول إيقاف عمل المرتزقة لتحقيق مصالح شخصية.

الفيلم الثالث هو Killing Field وهو من تأليف روس بيكوك، وويتناول حياة امرأة معرضة للخطر بعد وصول شرطي ومجموعة مجرمين إلى مزرعتها الآمنة.

ومن المتوقع أن يطرح الفيلم الأخير بالتزامن مع إقامة مهرجان كان السينمائي افتراضيًا.