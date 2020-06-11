زوج كيم كارديشيان يدافع عن مايكل جاكسون: "أسطورة"

حليمة الشرباصيالجمعة 2020/6/12 12:20 ص بتوقيت أبوظبي
دافع مغني الراب كانييه ويست، زوج كيم كاردشيان، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، عن إرث أسطورة البوب مايكل جاكسون في مقابلة حديثة.
كان المغني الراحل مايكل جاكسون قد تعرض لكثير من الإشاعات التي طالت سمعته، بعد طرح وثائقي Leaving Neverland على شبكة "إتش بي أو" العام الماضي، والذي تمحور حول شهادة رجلين على وقائع تعرضهما للانتهاك الجسدي من قبل "جاكسون".
وفقًا لموقع "ميوزيك نيوز" الأمريكي، أجرى "ويست" حوارًا مع مجلة "أي دي"، تحدث فيه المغني الراحل، وذكر أن المنصات الإعلامية والأعمال الوثائقية لا يجب أن تهاجم جاكسون الذي رحل في سن الـ 50 عامًا، وعلينا ألا نسمح لها بذلك.
واستمر "ويست" في الدفاع عن مايكل جاكسون بقوله: "جاء جاكسون في زمن كان مسار السود فيه معروفًا ومحددًا، ليعيد هو تشكيل صناعة الموسيقى بالنسبة لنا، علينا ألا نسمح لتمزيق جاكسون أو المساس به".
بدأت اتهامات "جاكسون" بالانتهاك الجسدي عام 1993، عندما رفع المراهق جوردي تشاندلر قضية على ملك البوب، إلا أن الأخير أنهاها قبل الوصول للمحكمة مقابل 23 مليون دولار.
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