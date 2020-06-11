السينما تعود لعشاقها في تونس.. حياة جديدة بلا كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الثقافة التونسية، الخميس، السماح بإعادة فتح قاعات السينما بدءاً من 14 يونيو/حزيران مع رفع الحجر الصحي بصفة كاملة بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق.

وذكرت الوزارة في بيان أنها اتخذت القرار بعد التنسيق مع اللجنة العلمية المتابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد واستشارة الناشطين في قطاع السينما.

وستلزم الوزارة القاعات باتباع بروتوكول صحي وإجراءات وقائية مثل التباعد الجسدي والتعقيم والنظافة.





في المقابل لن تفتح المراكز السينمائية متعددة القاعات أبوابها إلا بدءا من منتصف يوليو/تموز.

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وانحسر الوباء في تونس إلى مستوى صفر إصابات، إذ لم تسجل المختبرات أي إصابات جديدة بالفيروس منذ أكثر من أسبوع، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة، الخميس.





وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن، الإثنين، رفع حظر التجول عن كامل البلاد، والذي تمَّ فرضه في وقت سابق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات التونسية فرضت حظراً للتجول في 18 مارس/آذار الماضي، لمواجهة جائحة كورونا.