أمل بوشوشة: آسفة على ظهوري في "النحات".. وهذا خياري بين الفن والعائلة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يُعرض على قناة لنا الفضائية مع الإعلامي هشام حداد.

وأعربت بوشوشة في بداية حديثها عن أسفها؛ لأنها غير مقتنعة بما ظهرت فيه بمسلسل "النحّات" الذي عُرض في رمضان 2020 من تأليف بثينة عوض، وإخراج مجدي السميري، وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها جمال سنان، ومن بطولتها إلى جانب باسل خياط، إيلي متري، جوزيف بو نصار، ليا أبو شعيا، دارينا الجندي وغيرهم.

وبينت أن المسلسل قُسّم إلى جزأين وعُرض منه 15 حلقة فقط وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا ما ظلم العمل الدرامي والكادر الفني بأكمله من مخرج وكاتب وممثلين، قائلة إن المسلسل صوّر في الوقت والظرف غير المناسبين حيث أدت بوشوشة في مسلسل "النحّات" شخصية "نوال الملاحي" التي تركت أثرها لدى الجمهور على الرغم من ظهورها في الحلقة الخامسة ومن ثم انتهاء المسلسل ضمن حبكة معقدة مفتوحة لم تُكمل أحداث المسلسل.

وقالت بوشوشة إنها أحبت تجربتها في المسرح الغنائي الراقص من خلال المسرحية التي قدمتها مؤخرا مع فرقة كاراكلا وهي "جميل وبثينة" التي تعتبرها إضافة لتاريخها وأرشيفها الفني، كما استعرضت خلال الحلقة قدرتها على التحدث بلهجات متعددة فتكلمت باللغة العربية الفصحى مؤدية مشهدا تاريخيا، ثم أدت مشاهد باللهجات السورية، المصرية، الفرنسية، وأخيرا تحدثت بلهجتها الأصلية الجزائرية مؤدية أغنية "يا رايح وين مسافر".

ولدى سؤالها إن كان باستطاعتها أن تشترك مجددا بتجربة درامية تشبه مسلسل "الأخوة"، أوضحت بوشوشة أن مسلسل "الأخوة" هو عمل فني ضخم لا يمكن أن يتكرر لدى الممثل كل عام، ومن الصعب الحصول على العمل ذاته بهذا النص الجميل والكم الهائل من النجوم الأقوياء، وأضافت بأنها تعتبر نفسها ابنة الدراما السورية وتفتخر بكونها انطلقت منها.

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وفيما يخص انتقاد أحلام مستغانمي لها بسبب أزيائها في مسلسل "ذاكرة الجسد" قالت بوشوشة إنها تكن كل الاحترام والمحبة والتقدير لأحلام ولطالما اعتزت بابنة بلدها وافتخرت ببلدها أيضا، موضحة بأن مسؤولة الأزياء في هذا المسلسل هي التي اختارت لها أزياءها وأن لا علاقة لها بهذا الأمر ولا تريد أن تؤذي بلدها بلباسها.

وكشفت بوشوشة أن اسمها طرح عدة مرات للمشاركة في مسلسل "الهيبة" لكن إلى الآن لم يُعرض عليها. مؤكدة أنها تتمنى العمل مجددا مع الفنان السوري تيم حسن وأنها تكن لها كل مشاعر الاحترام والتقدير.

وبيّنت بوشوشة في نهاية لقائها أنها ابتعدت عن الحركة الدرامية قليلا بعد زواجها وذلك بسبب إنجابها لابنتها فجلست في منزلها نحو عامين، قائلة إنها حرّة وزوجها يساندها في كل شيء ومتفهم لمهنتها ويكون سعيدا عندما تنجح في فنها؛ فعلاقتهما عميقة جدا، مؤكدة أنها إذا خُيرت بين الفن وعائلتها فسوف تختار البيت والعائلة.