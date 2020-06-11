زهير رمضان نقيبا لفناني سوريا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تم الإعلان رسميا مساء الخميس عن انتخاب الفنان السوري زهير رمضان نقيبا للفنانين للمرة الثانية ليحافظ على منصبه لدورة جديدة تمتد لخمسة أعوام مقبلة حتى عام 2025.

وانتخب رمضان أعضاء المجلس النقابي المركزي الناجحون أمس بالانتخابات النهائية والذين فازوا بأصوات الناخبين في المؤتمر العام لنقابة الفنانين والذي عقد أمس الأربعاء بعدما تمّ تأجيل انعقاده في شهر آذار- مارس الفائت بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكانوا ضمن لائحته "الوفاء والبناء".

وانضم إلى زهير رمضان في المجلس الحالي عدد من الفنانين هم عماد جلول، ونزيه أسعد، وهادي بقدونس، وريم عبد العزيز، وعبد الله بيطار، وأحمد الحريري، وميرفت رافع، وأسعد عيد، وأسامة سلطان، ومحمد أبو الشامات.

وانطلقت هذه الدورة بتاريخ 23 شباط – فبراير الفائت، وانتهت المرحلة الأولى والخاصة بفروع النقابة بالمحافظات في تاريخ الثالث من آذار- مارس الفائت، ومن ثم توقفت وتم استئنافها يوم أمس بسب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على سوريا.

وكانت نتائج انتخابات نقابة الفنانين السوريين قد أثارت جدلا كبيرا خصوصا بعد فوز لائحة الفنان زهير رمضان فيها، من قبل بعض الفنانين والمهتمين بالشأن الفني.

Advertisements

وتعدّ هذه المرة هي الأولى التي تحظى بها انتخابات نقابة الفنانين في سوريا بهذا الكم الهائل من التغطية الإعلامية الكبيرة والواسعة، وقد كانت المفاجأة الكبيرة لدى الفنانين المرشحين، الذين لم يستطيعوا الفوز بمقعد واحد في المجلس النقابي الجديد؛ إذ خرجوا من قاعة الانتخابات حال الإعلان عن النتائج دون إعطاء أي تصريح أو تعليق ومنهم فادي صبيح، وعارف الطويل، وتولاي هارون، ومحمد قنوع.

وشارك بهذه الدورة من الانتخابات الناجحون بعضوية المؤتمر العام وعددهم 85 فنانا وفنانة سورية، انتخبوا 11 عضوا لمجلس النقابة المركزي من أصل 24 مرشحا وصلوا إلى المرحلة النهائية، بعد انسحاب كل من الفنانة سحر فوزي والفنانة رباب كنعان والفنان حسام بريمو ووفاة الفنان مأمون الفرخ قبل مدة قصيرة.

زهير رمضان

يذكر أن الفنان زهير رمضان من مواليد الـ 21 من يونيو 1960 سوري من محافظة اللاذقية، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983، من أشهر أدواره دور "أبو جودت" في مسلسل "باب الحارة "بجميع أجزائه باستثناء العاشر وسيعود إليه في الجزء الحادي عشر، وقد عين في منصب نقيب الفنانين السوريين في تاريخ الـ 10 من أكتوبر 2014، وأصبح عضوا في مجلس الشعب في عام 2016، ليتم انتخابه للمرة الثانية في الدورة الجديدة.

وقام بإعطاء بعض التصريحات والقرارات التي أثارت الجدل بعد تسلمه رئاسة نقابة الفنانين في 2014، منها فصل العديد من الفنانين بسبب عدم دفعهم الرسوم، كما قام الفنان بسام كوسا في حديث إذاعي في أكتوبر 2018 بانتقاده بشدة بسبب تراجع أداء النقابة.