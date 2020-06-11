روزانا اليامي بعد ارتداء الحجاب: عن قناعة وأرجوكم لا تتدخلوا في حياتي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي عن ارتدائها الحجاب بمقطع فيديو ظهرت فيه محجبة وشاركت به متابعيها عبر سناب شات قائلة:"اجمل القرارات التي نتخذها فجأه عن قناعة عظيمة وايمان كبير".

وأثار قرار روزانا المفاجئ استغراب الجمهور، لكنها أكدت أنها سعيدة جدا وقالت لـ"فوشيا": ارفض التدخل في أي أمر يخص أهلي وزوجي وقرارات حياتي الشخصية بعد اليوم وهذا أحد قرارتي الشخصية والنابعة من قناعة عظيمة وجاءت بشكل مفاجيء".

وأضافت:"أنا جدًا سعيدة بهذا القرار الذي اتخذته، وأطالب الجميع بعدم تداول قرار حجابها؛ لأنه امر خاص بيني وبين الله".

وأوضحت أنها لا تنتظر رأي أي شخص في هذا القرار بالإيجاب أو السلب أو تقييمه بشكل لا يليق به والذي لا يعني أي شخص سواها.

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وكانت روزانا أثارت تفاعلا كبيرا على "تويتر " وصعد اسمها للتريند في السعودية بعد أن رصدت 3 آلاف ريال سعودي، لمن يتفاعل على الوسم بكتابة دعوة موضحة أنه سيتم السحب على 3 تغريدات وتمنح صاحب كل تغريدة ألف ريال سعودي.

وقالت روزانا اليامي في خاصية “الاستوري” عبر إنستغرام: “بعد انقطاع طويل أعود إلى تويتر”، مضيفة: “تعالوا نتسلى ادخلوا هاشتاق روزانا اليامي في تويتر واكتبوا دعوة وراح أسحب على 3 تغريدات كل تغريدة بـ 1000 ريال”.

وتفاعل الجمهور مع الإعلامية السعودية وانقسم المغردون بين من فهم القصد، ومن لم يفهم، ولكن هناك من وجّه لها الدعوات بأن ترتدي الحجاب في القريب العاجل، وتساءل كثيرون عن القصة التي فعلتها روزانا اليامي لكي تصل إلى التريند، بينما استغل كثيرون الأمر وتغزلوا في جمالها.

يذكر أن الاعلامية روزانا اليامي اشتهرت مؤخرا بإطلالاتها في برامج حوارية مثيرة للجدل والتي تحمل قضايا اجتماعية، وآراء تؤكد من خلالها مناصرتها للمرأة السعودية.