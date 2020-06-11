القبض على بلوغر مصرية جديدة وابنتها بتهمة خدش الحياء (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة التيك توك المصرية "شيري هانم" وابنتها "زمردة" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام وأفكار تهدد أمن المجتمع.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقاطع فيديو لسيدتين تستخدمان إشارات وإيماءات وألفاظا تخدش الحياء العام.

وفي أحد المقاطع تقول "شيرى هانم" إنها تريد الزواج من ضابط جيش كي "يشكمها" أي يعنفها ويعاملها بحسم وصرامة، وعلقت زمردة على ذلك بقولها "‏ده انتي هتتجوزي لما تشبعي في السجن في أشباح جوه مستنينك يا ااهلا يا اهلا".

وفي مقطع آخر ظهرت "هانم" وهي تتغزل في نفسها ثم حولت مجرى الحديث لتقول إنها تعمل "بيبي" على نفسها بشكل مشمئز.

وعلى إثر هذه المقاطع تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد هويتهما (سيدة وابنتها - مقيمتان بالقاهرة) وضبطهما.

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وقال بيان للداخلية إنه تم رصد سيدة تدعى "شيرى هانم" وابنتها "زمردة"، تقومان بنشر فيديوهات مخلة على مواقع التواصل الاجتماعى التيك توك، واستقطاب الرجال والشباب وإثارة غرائزهم، وقد حصلت هذه المقاطع على مشاهدات تجاوزت الـ9 ملايين مشاهد وآلاف المتابعين.

وبمواجهتهما أقرتا في التحقيقات بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على استفادة وربح مادي، واستدراج عملائهما من خلال التواصل عبر أحد برامج التواصل على الهواتف المحمولة، وضبط بحوزتهما (3 هواتف محمولة " تحوي بعض الفيديوهات المخلة والمحادثات النصية المتبادلة مع بعض الأشخاص" ولاب توب ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب التحقيقات فقد تبين حصول المتهمة على مبالغ مالية طائلة من مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصدها المشاهدات العالية، كما اتضح أن المتهمة تقوم بتغيير محل إقامتها بين الشقق المؤجرة وأرقام هواتفها لتضليل رجال الأجهزة الأمنية، إلا أنهم تمكنوا من ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة ونجلتها، وتم إحالتهما لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

يذكر أن السلطات المصرية شنت في الأيام الأخيرة حملة شرسة على مشاهير السوشال ميديا الذين اعتادوا على إثارة الجدل بمحتويات خادشة، وكان آخر ضحايا هذه الحملة الراقصة سما المصري واليوتوبر حنين حسام، ومودة الأدهم، ومنة عبدالعزيز وغيرهن.