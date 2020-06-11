أحدث إطلالة لسامح حسين مع أولاده

نشر الفنان سامح حسين صورة لأولاده من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق سامح حسين علي الصورة قائلا : " أكل الشارع عملناه في البيت "

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه.

يذكر ان اخر فيديو لـ سامح حسين مع ابنته كان كوميدي وهو يذاكر لها و انتشر الفيديو بطريقة سريعة.

وآخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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