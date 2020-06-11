تامر هجرس ينشر صورة جديدة عبر "إنستجرام"

نشر النجم تامر هجرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له من منزله .

وعلق تامر هجرس عليها قائلًا:"من المنزل".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :بنحبك يا فنان.. عاش يا نجم.. فنان جميل.

يذكر أن تامر هجرس قد قال في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":" كلمة مزة الشعب ساعات بيشوفها إهانة، وأنا بخرج وبسهر مع مراتي ولا توجد غيرة بيننا على الإطلاق".

وتابع تامر هجرس: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".

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برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة اون

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