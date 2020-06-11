أروى جودة تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة أروى جودة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". و ظهرت أروى جودة فى الصورة بإطلالة باللون الأخضر وسيلفى من منزلها بدون مكياج

ولاقت الصورة ردود أفعال الجماهير كالتالى :جميلة أوى..لوك بالأخضر..فنانة راقية شاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق. Advertisements قد يهمك أيضا: أروى جودة تكشف عن صلة قرابة تجمعها بالشيخ صالح كامل أحمد صفوت يُؤكّد أنّ "أفراح إبليس 2" مفاجأة

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