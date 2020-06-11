شاركت الفنانة سامية الطرابلسي جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت سامية الطرابلسي بكاش مايوه تايجر وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور. Advertisements قد يهمك أيضا: سامية الطرابلسي تشعل "إنستجرام" بفستان تايجر سامية الطرابلسي تخطف أنظار متابعيها عبر "إنستجرام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامية الطرابلسي تستعرض أنوثتها على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.