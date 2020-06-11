بعد عقد قرانه.. محمد الشرنوبي يكشف عن مفاجأة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الشرقاوي:

تلقى الفنان محمد الشربوني العديد من التساؤلات حول الأغنية، التي غناها لزوجته راندا رياض، في حفل عقد قرانهما.

وغرد "الشرنوبي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، حول الأغنية قائلًا: "عشان الناس اللي بتسأل على الأغنية اللي غنتها في كتب الكتاب، دي أغنية كنت عاملها مفاجأة لراندا، وهتنزل خلال أيام إن شاء الله لـ اللي عاوز يسمعها".

وعقد محمد الشرنوبي، قرانه على راندا رياض، أمس الأربعاء، في حفل محدود اقتصر على عائلتي العروسين.

وأعلن الشرنوبي في ديسمبر الماضي، خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.