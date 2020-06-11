مروان حامد: 20% من "كيرة والجن" بالإنجليزية ونستأنف التصوير الشهر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية، أجرت الصحفية والناقدة السينمائية ديبورا يانج حوارًا مع المخرج مروان حامد، الخميس 11 يونيو، عبر الصفحة الرسمية للمركز على "إنستجرام".⠀

تحدث مروان عن أحدث تجاربه السينمائية "كيرة والجن"، المقتبس عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وقال "صورنا لمدة أسبوع، الفيلم عن مصر منذ 100 عام أثناء مقاومة الاحتلال الإنجليزي، 80% من الفيلم باللغة العربية و20% بالإنجليزية".

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وتابع "هو ليس فقط عن المقاومة، ولكن عن شكل المجتمع ومن يعيشون فيه في ذلك الوقت، الفيلم يسلط الضوء على شخصيات تاريخية يمكن أن تكون منسية، ومن المقرر استكمال التصوير الشهر المُقبل".

الفيلم بطولة الفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز.