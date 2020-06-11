بعد وقف طرح ديو "سعد وشاكوش".. "المهن الموسيقية" تشكر "مزيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجهت نقابة المهن الموسيقية الشكر لشركة مزيكا، والمنتج محسن جابر، لعدم طرح أغنية 100 حساب، التي يتعاون فيها أحمد سعد، مع حسن شاكوش، الموقوف من قبل النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها: "تشكر نقابة المهن الموسيقية شركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر، أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية، بعد أن منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد، التي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش، لعدم حصولهما على تصريح النقابة، كما أن الاخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا، وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون".

وأضاف البيان: "كما تهيب النقابة بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانيين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وايضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام".

وكانت شريكا مزيكا قد أعلنت بشكل رسمي تأجيل طرح أغنية 100 حساب، لحين أزمة حسن شاكوش، مع النقابة.