حسام داغر يحكي تفاصيل حلم أبكاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان حسام داغر، جمهوره بأخر صورة جمعته بوالدته، التقطها قبل رحيلها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب في تعليقه على الصورة "حلمت بماما.. كنت بصور في فيلم ولوكيشن كله بحر وميناء وهي معايا واخواتي، وبعدين جيه زي نور من السما كده ونزل طلع زي طيارة عجيبة ركنت جمب اللوكيشن، وطلع ده جزء من تصوير وأنا مكنتش أعرف كنت خايف".

وتابع حسام "خفت عليها طلعت أجري خدتها من ايدها، وبقيت بمد وأقولها لازم تستخبي هنا ومكنتش لاقي اخواتي، المهم دخلتها زي أوضة كده قدام الباب ورجعت أبص على لوكيشن لقيته حاجة كأنه فيلم عالمي، حاجات مهولة قلت لازم أصور قعدت ادور على موبايلي طلعته وأنا بصور اللوكيشن افتكرت ماما، قلت اروح اتصور معاها رحت ملقتهاش".

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حسام واصل بحثه عن والدته في الحلم وأخذ يسأل الناس عنها: "قعدت أسأل الناس محدش رد، فجأة خدت بالي انها ماتت أصلا، ولقيت نفسي بعيط في الحلم دموع سخنة، صحيت لقيت الدموع في وشي ودلوقتي عيطت تاني أهو.. الفراق مر".

واختتم "مهما حاولت أشغل نفسي طول الوقت.. مش قادر.. صحيت أدور على أخر صورة اتصورناها سوا.. آه لو كنت أعرف إنها أخر صورة".

يُذكر أن حسام داغر شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.