أمل حجازي: "عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة أمل حجازي، صورة تعبر من خلالها عن رفضها للعنصرية، مصحوبة بآية قرآنية "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

وتابعت أمل في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس والغنى والفقر، فقط نتميز في التقوى! اللهم إجعلنا من المتقين".

كانت أمل انتهت من تسجيل أكثر من أغنية دينية مؤخرًا. يُذكر أنها ارتدت الحجاب وبدأت في طرح أغاني دينية قبل قصيرة.