- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشرت الفنانة أمل حجازي، صورة تعبر من خلالها عن رفضها للعنصرية، مصحوبة بآية قرآنية "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
وتابعت أمل في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس والغنى والفقر، فقط نتميز في التقوى! اللهم إجعلنا من المتقين".
كانت أمل انتهت من تسجيل أكثر من أغنية دينية مؤخرًا. يُذكر أنها ارتدت الحجاب وبدأت في طرح أغاني دينية قبل قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي: "عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.