مدير أعمال تامر عاشور: "ظهرت عليّ أعراض كورونا.. وأخضع للحجر المنزلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف أيمن نابليون، مدير أعمال الفنان تامر عاشور، تفاصيل اشتباهه في الإصابة بفيروس كورونا، من خلال حسابه بموقع "فيس بوك".

وكتب "نابليون": "الحمد لله على كل شيء، بقالى 3 أيام تعبان جدا، ظهرت عليا أعراض متوسطة، سخونية درجة الحرارة وصلت النهاردة 39، بتنزل وتطلع في حدود نص درجة نار بجد في راسى، وبدأ نظري أحس بضعف وقئ وإسهال وتكسير في الجسم".

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وتابع: "تواصلت مع وزارة الصحة النهاردة الصبح وتم توجيهي إلى مستشفى الشيخ زايد المركزى، بعد عمل التحاليل والإشاعات، قررت الدكتورة حجر منزلي لمدة 14 يوما مع صرف الأدوية والمتابعة، وفي حالة حدوث أي مضاعفات في الجهاز التنفسي يتم التوجه للمستشفى فورا لعمل أشعة مقطعية على الصدر".

وأضاف: "الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله محنة وهتعدي عليا على خير، ربنا يستر وماتحصلش مضاعفات، إدعولي يارب ما تشوفوا وجع ولا شر".