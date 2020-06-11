رُعب وإثارة وأكشن.. دليل أفلام سهرة الخميس على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال، التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

MBC 2

في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم السيرة الذاتية والكوميديا السوداء The Wolf of Wall Street، إنتاج عام 2013، بطولة ليوناردو دي كابريو، جونا هيل، ماثيو ماكونهي.

قصة الفيلم مستوحاه من مذكرات رجل الأعمال السابق جوردن بلفورت، وفي أوج صعوده إلى قمة النجاح، يكتسب شاب يعمل في البورصة، متعطش لحياة مليئة بالإثارة، لقب ذئب وول ستريت.

أما في تمام الساعة الواحدة والنصف، تعرض القناة فيلم الرعب Green Room، إنتاج عام 2015، بطولة أنتون يلشين، إيموجين بوتس، عليا شوكت، جو كول.

تدور أحداث الفيلم حول أعضاء فرقة موسيقية من الشبان يشهدان عن طريق الصدفة حادثة عنيفة وقعت خلف كواليس المسرح، الآن وقد باتو محاصرين، يتوجب عليهم مواجهة المالك الخبيث للملهى الليلي، وهو رجل على استعداد للقيام بأي شيء في سبيل حماية أسرار أعماله المشينة.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم Hidden Figures، إنتاج عام 2016، بطولة أوكتافيا سبنسر، تاراجي بيندا هينسون، جانيل موناي، تيودور ملفي.

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تدور أحداث الفيلم حول فريق من النخبة يضم بين صفوفه نساء أمريكيات من أصول أفريقية يعملن كخبيرات في علوم الرياضيات لدى وكالة ناسا، واللواتي ساعدن على تحقيق النصر في سباق الفضاء أمام خصوم أمريكا في الاتحاد السوفيتي وطالبن بتحقيق المساواة في الحقوق والفرص.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم The Man Who Knew Infinity، إنتاج عام 2016، استنادًا إلى كتاب 1991 الذي يحمل الاسم نفسه روبرت كانيجيل.

وتعدور أحداث الفيلم حول قصة عالم الرياضيات الهندي الفذ رامانوجان، الذي أحدثت نظرياته الرائدة ثورة في العالم.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، فيلم الخيال العلمي AVPR: Aliens vs Predator - Requiem، إنتاج عام 2007.



تدور أحداث الفيلم حول المخلوقات الأكثر شهرة التي تطلق معركتها الأكثر وحشية على الإطلاق ولكن هذه المرة ستكون في الفناء الخلفي الخاص بنا.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الأكشن والإثارة Baaghi 2، إنتاج عام 2018، بطولة تايجر شروف وديشا باتاني، إخراج أحمد خان.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط في الجيش يتميز بالصلابة، يبحث عن طفلة حبيبته السابقة الذي تعرضت للاختطاف في ظروف غامضة، ينطلق إلى عمق أراضي غوا حيث يتحتم عليه مواجهة أباطرة المخدرات، وبعض الضباط المرتشين.