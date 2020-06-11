يسرا تشوق جمهورها: "متجمعين عشان نعبر عن حبنا لشخص أثر في حياتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة يسرا، على مشاركة جمهورها ومتابعيه، صورة لها ظهرت خلالها المخرجين تامر محسن وشريف البنداري.

وغردت "يسرا"، عبر "تويتر"، تعليقًا على الصورة: "متجمعين عشان نعبر عن حبنا وتقديرنا لشخص عظيم جدًا أثر في حياتنا كلنا.. ترقبوا".

ولم تكشف يسرا عن هوية الشخص الذي ذكرته في تغريدتها.

يسرا عُرض لها في السباق الرمضاني المنقضي، مسلسل "خيانة عهد"، شارك في بطولته بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزي العدل، هنادي مهنى، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.