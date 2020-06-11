تراند اليوم : عمرو واكد يعلن إصابته ونجله بكورونا وسر الشفاء بوصفة سحرية

أعلن الفنان المصري عمرو واكد، إصابته وابنه بفيروس كورونا المستجد، منذ قليل على حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر”.

وكتب عمرو تدوينة كشف فيها عن إصابتهما، فقال: “تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان.. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع”.

كما سأله أحد المتابعين عن طريقة العلاج في العزل الصحي المنزلي، ليرد واكد قائلًا: “أنا اخدت الآتي. باراسيتامول – فيتامين سي – حبوب زيت الزعتر – حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) – 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) – ايكناشيا – مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل – قرفة بالجنزبيل واللبن -وأكل صحي (لحمة او فراخ مهم جدا) وشوربة فراخ بالبهارات. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق، وحبوب زينك”.

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