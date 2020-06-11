تراند اليوم : فنانة شهيرة تحذف صور زوجها رجل الأعمال بعد اتهامات بسرقة أموال الشعب

تفاجأ جمهور الفنانة الكويتية روان بن حسين بحذفها صور زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي من على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ بشكل آثار تساؤلات عدة حول حقيقة انفصالها عنه، خاصة مع ردودها الغامضة على بعض متابعيها.

وحذفت روان صورها مع زوجها التي التقطاها سويا خلال ولادتها لابنتهما بولا، كما حذفت مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما بعد زفافهما.

وما يرجح احتمالية انفصالهما صورة متداولة عبر صفحات المشاهير والفنانين، لروان مع زوجها بالمستشفى أثناء ولادة ابنتها، حيث علقت متابعة: ”ربي يسامحه المقريف سرق فلوسنا نحن الليبيين وسافر وأسس حياته بفلوسنا وانتي عايشة بفلوس حرام“.

وما صدم الجمهور، رد روان ذاته على تعليق المتابعة، قائلة: ”ارتاحي ما يصرف عليا ولا على بنته“، وفي تعليق آخر سألت متابعة عن عدم ظهور زوجها معها، قالت روان: ”بنتي هي دنيتي الله يحميها إلي“.

وفي واقعة مماثلة سخرت متابعة من ابنة روان قائلة: ”بنتك متسجلة على نفوس ليبيا بالجنسية، يعني مو كويتية، ليبية بالونة، مستقبلا بيقولون بالونة أصل أمها كويتية وهي ليبية أبا عن جد“.

هذا التعليق أثار غضب روان بشدة؛ لترد: ”شنو فيهم الليبيين أشرف منك ومن أهلك اللي ماعرفوا يربوكي يا وقحة ويا عنصرية، ياللي ورقة جنسية ترفع فيكي وتنزلك لأنك إنسانة بلا قيمة وبلا أخلاق“.

