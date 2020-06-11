الأمير فيليب احتفل بعيد ميلاده ال99 معزولا عن بعد لأول مرة في حياته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 10:40 مساءً - احتفل دوق أدنبره الأمير فيليب،زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ،بعيد ميلاده ال99 أمس الأربعاء معزولاً عن كافة أفراد عائلته باستثناء زوجته ملكة بريطانيا، بجو عائلي ضيق اقتصر على زوجته الملكة إليزابيث الثانية "94 عاماً" فقط والعاملين في قلعة وندسور فقط المفضلة لديه ولدى زوجته الملكة لأول مرة في حياته بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

ويقتصر عدد العاملين في قلعة وندسور الذين يخدمون الملكة وزوجها على 20 شخص فقط.

واقتصر احتفال عيد الميلاد على وجبة غداء شهية خاصة تناولها الأمير فيليب مع زوجته الملكة،وتقبلا التهاني والأمنيات بعيد ميلاده من أبنائه وأحفاده عن بعد.

وفي هذه المناسبة، أصدر قصر باكنجهام صورة جديدة للزوجين الملكيين المتزوجين منذ 72 عاما، في بداية يونيو الجاري في فناء القصر الواقع على مسافة حوالي 40 كيلومترا غرب لندن .

وظهرت الملكة إليزابيث الثانية بفستان من توقيع أنجيلا كيلي مع بروش (دبوس مزخرف) ماسي على شكل قلب، أما زوجها، فارتدى سترة مع ربطة عنق عسكرية .

كما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، مجموعة صور نادرة للأمير فيليب والملكة إليزابيث بينها صورة للدوق في عمر 5 سنوات إلى جانب عدة صور للزوجين رفقة أبنائهما الأربعة.

وأمضى دوق إدنبره الذي تزوج الملكة منذ أكثر من 70 عاما، عيد ميلاده في قلعة وندسور غرب لندن حيث يقيم مع الملكة التي تبلغ من العمر 94 عاما خلال إجراءات العزل العام التي تفرضها بريطانيالمكافحة فيروس كورونا.

وهنأه كافة أفراد العائلة المالكة البريطانية، خاصةً أبنائهم: الأمير تشارلز ولي العهد،والأميرة آن، والإبن الأوسط الأمير أندرو ،والأصغر الأمير إدوارد ،وحفيدهما الأمير ويليام وكيت ميدلتون وحفيدهما المغترب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بمكالمات الفيديو المرئية عن بعد،وقام الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريديج بتهنئة الأمير فيليب بعيد ميلاده ال99 برسائل دافئة ونشرا صوراً جميلة له معهما عبر حسابهما الخاص بمواقع التواصل الإجتماعي.

وكان ولي العهد وأكبر أبنائه الأربعة الأمير تشارلز قال لقناة سكاي نيوز الأسبوع الماضي "لم أر والدي منذ مدة طويلة. سيبلغ من العمر 99 عاما الأسبوع المقبل". وأضاف "الوقت الذي نمضيه مع الناس ممتع جدا... تشعر حقا أنك تريد أن تعانقهم".

وفي ظروف عادية، كان سيتم الاحتفال بعيد ميلاد الأمير فيليب بإطلاق أعيرة نارية في لندن كتحية له، لكن في ظل التباعد الاجتماعي رأت الملكة أنه لن يكون من الملائم مواصلة تنظيم مثل هذه المراسم الملكية، وقررت إلغاءها في عيد ميلادها في أبريل نيسان الماضي لأول مرة خلال حكمها المستمر منذ 68 عاما .

واحتفلت إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الرابع والتسعين في 21 أبريل الماضي، دون أفراد عائلتها ومن دون الإحتفالات التقليدية المشهورة بهذه المناسبة الهامة لها وللشعب البريطاني.

وتنحى الأمير فيليب عن أداء المهام الملكية في عام 2017 بعد أداء أكثر من 22 ألف مهمة رسمية فردية، وأصبح من النادر أن يظهر بشكل علني في السنوات الأخيرة ،خاصةً بعد ارتكابه حادثة سير وتعريض راكبتين للخطر جراء تأثر عينيه بأشعة الشمس فلم يشاهد سيارتهما قادمة بإتجاهه،وتعرض هو الآخر لإصابة بيده،وقدم اعتذاراً خطياً للسيدتين وقتذاك،وأجبره الحادث على تسليم رخصته بعد ارتفاع الأصوات تطالب بمنع السائقين ممن هم فوق التسعين عاماً من قيادة السيارات .

وقضى الأمير فيليب الكثير من فترة تقاعده في كوخ "وود فارم" في مزرعة ساندرينجهام في نورفولك، على بعد أكثر من 100 ميل من مقر إقامة زوجته الملكة إليزابيث الثانية، 94 عامًا، التي كانت تقيم عادةً في قصر باكنجهام أو وندسور.

وبسبب تقدمهما في السن، فإن الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها دوق إدنبره الأمير فيليب، يعتبران من الأكثر عرضة الإصابة بوباء كوفيد-19 .

وانتقلت إليزابيث الثانية إلى وندسور في 19 مارس الماضي، قبل بضعة أيام من دخول تدابير العزل في المملكة المتحدة حيز التنفيذ لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص .

عيد ميلاد الملكة إليزابيث القادم سيتسم بالتباعد الإجتماعي

ويصادف يوم السبت 13 يونيو- حزيران 2020 عيد الملكة إليزابيث الثانية ال95 ،وسيتسم هو أيضاً كاحتفال الأمير فيليب،بالتباعد الإجتماعي،وسيقتصر تقديم التهاني والتمنيات عن بعد،لكن ستقدم التحية لها بعيد ميلادها ال95 عبر الحرس الملكي الويلزي،واستعراض الخيول لكن من دون حضور جمهور كما يحصل كل عام.

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