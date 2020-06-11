فيديو .. أبيوسف يطرح أحدث أغنياته كل حاجة بتبقى غامقة

طرح الفنان أبيوسف أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم كل حاجة بتبقى غامقة، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية كل حاجة بتبقى غامقة من كلمات وألحان وتوزيع أبيوسف وهندسة صوت ميكس و ماستر طاهر صالح، كما تعد الأغنية من ألبوم ماكينة. Advertisements يذكر أن الفنان أبيوسف طرح مؤخرًا كليب بعنوان باشا بعتمد، وهو من إخراج حسن خورشيد، والأغنية من كلمات وألحان أبيوسف، وأبو الأنوار، وتوزيع ليل بابا، وشاركه في الغناء الفنان أبو الأنوار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا. بعنوان، وهو من إخراج حسن خورشيد، والأغنية من كلمات وألحان أبيوسف، وأبو الأنوار، وتوزيع ليل بابا، وشاركه في الغناء الفنان أبو الأنوار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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