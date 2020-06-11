شـاهد .. نبيل الحلفاوي يشكو من فواتير الـغاز الطبيعي

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، تدوينة، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، تتضمن رسالة إلى المسؤولين بسبب فواتير" الغاز.

وكتب "الحلفاوى": "‏‏‏‏‏آخر فاتورة غاز دفعتها كانت في مارس.. يعني أبريل ومايو ويونيو ما اتدفعوش. حاولت ابلغ القراءة على النت وكتبت البيانات بدقة مستعينا بفاتورة مارس. فلم يتقبلها قائلا

غير صحيحة ".

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وأضاف، حاولت الاتصال ب 1122 الرقم غير موجود ومن الأرضي ماجمعش، متسائلًا "هل القراءة المتراكمة هتتقسم على عدد الشهور ولاّ إيه؟

ليرد عليه متابع قائلا "‏‎ده موقع لتسجيل قراءة عداد الغاز هتاخد البيانات من إيصال غاز قديم عند

حضرتك".



ورد عليه " نبيل " قائلاً: "‏ما انا عملت كده يا فندم، ومع ذلك حاولت تاني باستخدام اللينك اللي حضرتك باعته. قاللي الرقم القومي غير مسجل عندنا حدث بياناتك أولا. كتبت الرقم القومي.. بعتلي نفس الرسالة ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في رمضان الماضي 2019، وهو من بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ومن إخراج محمد أسامة.

