شكران مرتجى: يجب قتل الديكتاتور بداخلنا

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى عن رأيها عن الحديث عن الديموقراطية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، عن طريق نشر صورة لها والتعليق عليها.
أوضحت مرتجى أن على من يتحدثون عن الديموقراطية ويطالبون بهاأن يقتلوا الديكتاتور بداخلهم اولاً.
تفاعل عدد كبير مع منشورها فحصلت على إعجاب قرابة ال30 ألف شخص وتعليق العديد من المؤيدين لكلامها.
يذكر أن شكران مرتجى شاركت فيالمسلسل السوري ميادة وولادا والذي عُرض في موسم رمضان الماضي، كذلك تنتظر مرتجى عرض عدد من الأعمال من بينهم مسلسل شارع شيكاجو وهو من بطولة دريد لحام، عباس النوري، سلاف فواخرجي وغيرهم من النجوم، كذلك تنتظر عرض مسلسل أولاد الشر من بطولة عبير شمس الدين.
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