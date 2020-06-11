عمرو سعد: الحرية من أهم عوامل النجاح

عبر الفنان عمرو سعد عن رأيه في عوامل النجاح عبر نشره صوره له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأوضح سعد أن الحرية تُعد أحد أهم عوامل النجاح. سعد أن الحرية تُعد أحد أهم عوامل النجاح. تفاعل عدد كبير من جمهور سعد مع منشروه ومن بينهم أخاه المطرب أحمد سعد. ومن بينهم أخاه المطرب أحمد سعد. Advertisements يذكر أن عمرو سعد شارك كضيف شرف في مسلسل الأختيار وقدم مسلسل بركة في موسم رمضان قبل الماضي مع هالة صدقي وعدد من النجوم.

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