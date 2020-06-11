عمرو عصمت يكشف تفاصيل أول فيلم سينمائي عن كورونا في مصر

أعلن الكاتب والسيناريست عمرو عصمت، الانتهاء من التفاصيل الأخيرة للبدء في تصوير فيلمه الجديد "نص أزمة" والذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة كورونا (Covid19) .
وقال "عصمت": إن الفيلم مرشح لبطولته كل من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان بالإضافة إلى عدد
الشروع في فيلم تدور أحداثه مع انتشار الفيروس عن أول أسرة مصرية تصاب بجائحة كورونا وتقرر أن تحذر الجميع من الفيروس اللعين ولكن تقابل مواقف وأحداث تغير مجرى الفيلم رأسًا على عقب.
وأوضح أن فكرة الفيلم جاءت عقب انتشار فيروس كورونا فى العالم أجمعه، وأن خوف الجميع من الميكروب جعل صناع العمل يتفقون على
ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة نهاية شهر أغسطس المقبل عقب الانتهاء من تصوير الفيلم ودخوله مرحلة المونتاج، موضحًا بأن التصوير سيستغرق أسبوعين على أقصى تقدير.
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