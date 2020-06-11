أحمد مجدي: صداقة الجدعان نعمة

أشاد الفنان الشاب أحمد مجدي بأصدقائه معتبرهم نعمة في حياته، وذلك عبر نشره صورة تجمعه بأحد أصدقائه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. إنستجرام. علق مجدي على الصورة قائلًا :"إن صداقة الجدعان نعمة وأنه يحب أصدقائه وأنه لم ولن يتأخر عليهم". عليهم". تفاعل عدد كبير مع صورة أحمد مجدي فحصل على إعجاب قرابة ال15 ألف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن أحمد مجدي خاض السباق الرمضاني بمسلسل فرصة تانية مع ياسمين صبري.

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