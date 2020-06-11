أحمد مجدي: صداقة الجدعان نعمة

أشاد الفنان الشاب أحمد مجدي بأصدقائه معتبرهم نعمة في حياته، وذلك عبر نشره صورة تجمعه بأحد أصدقائه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعيإنستجرام.
علق مجدي على الصورة قائلًا :"إن صداقة الجدعان نعمة وأنه يحب أصدقائه وأنه لم ولن يتأخرعليهم".
تفاعل عدد كبير مع صورة أحمد مجدي فحصل على إعجاب قرابة ال15 ألف شخص والعديد من التعليقات الإيجابية.
يذكر أن أحمد مجدي خاض السباق الرمضاني بمسلسل فرصة تانية مع ياسمين صبري.
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